قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا، ومعاقبة زوجته بالسجن المشدد 15 عامًا، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامهما بقتل سيدة مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود حمدي الليثي وأحمد يوسف الفرارجي وأحمد محمد عوض، وسكرتارية علي حسين علي.

استدراج الضحية والتخطيط للجريمة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 268 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد باتفاق المتهمين على قتل المجني عليها "ع.ص.ا"، وسرقتها داخل مسكنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول "م.ص.م"، ويعمل سائقًا، خطط لسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، وهي مسنة في العقد السابع من العمر، بمساعدة زوجته "د.ع.ح"، ربة منزل.

تنفيذ الجريمة داخل الشقة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أعدّ وسيلة لإلهاء المجني عليها عبر افتعال احتراق أحد الأسلاك بجوار محل سكنها، بينما تولت المتهمة الثانية إلهاء الضحية لتمكينه من التسلل إلى الشقة والاختباء بداخلها حتى حلول الليل.

خنق الضحية وسرقة المصوغات

وأضافت التحقيقات أن المتهم انقض على المجني عليها داخل غرفة نومها، وألقى عباءة على وجهها وأحكم السيطرة عليها حتى فارقت الحياة، ثم استولى على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، فيما كانت زوجته تراقب تنفيذ الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي انتهت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.