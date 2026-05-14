إعلان

تنظيم الاتصالات: إطلاق شريحة الطفل قريبًا.. والأسعار لن تختلف كثيرًا

كتب : حسن مرسي

11:54 م 14/05/2026

المهندس محمد إبراهيم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز يستعد لإطلاق "شريحة الطفل" على المحمول والأرضي، لتوفير إنترنت آمن للأطفال.

وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على "إم بي سي مصر"، أن الأسعار لن تختلف كثيرًا لأن الهدف ليس تجاريًا بل حماية 30 مليون طفل.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل فنيًا على إعدادات الراوتر المنزلي لجعله آمنًا، بالتوازي مع تشريع برلماني لتحديد السن بين 15 و18 عامًا.

وتابع: "الناس مبقتش تشتكي من الأعطال زي الأول، لكن دلوقتي في ناس بتخاف من السرعة زايدة جدًا وتخلص الباقة بسرعة".

وأكد أن سرعات الفايبر وصلت لـ300 ميجا لدى البعض، والهدف هو سرعة تلبي الاحتياجات دون مشاكل، وليست السرعة العالية بذاتها.

وشدد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات على أن الوزارة والجهاز سيكونان جاهزين فنيًا فور صدور التشريع المنتظر من مجلس النواب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريحة الطفل تنظيم الاتصالات شريف عامر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
زووم

بعد إعلانه الارتباط للمرة الـ 6.. تعرف على نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نهاية "خطة الشيطان".. قرار عاجل ضد زوجين بتهمة قتل مسنة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

نهاية "خطة الشيطان".. قرار عاجل ضد زوجين بتهمة قتل مسنة في الإسكندرية
أمريكا تعلن إزالة يورانيوم عالي التخصيب من مفاعل فنزويلي
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن إزالة يورانيوم عالي التخصيب من مفاعل فنزويلي
موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو
زووم

لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية