قال محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز يستعد لإطلاق "شريحة الطفل" على المحمول والأرضي، لتوفير إنترنت آمن للأطفال.

وأوضح "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على "إم بي سي مصر"، أن الأسعار لن تختلف كثيرًا لأن الهدف ليس تجاريًا بل حماية 30 مليون طفل.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل فنيًا على إعدادات الراوتر المنزلي لجعله آمنًا، بالتوازي مع تشريع برلماني لتحديد السن بين 15 و18 عامًا.

وتابع: "الناس مبقتش تشتكي من الأعطال زي الأول، لكن دلوقتي في ناس بتخاف من السرعة زايدة جدًا وتخلص الباقة بسرعة".

وأكد أن سرعات الفايبر وصلت لـ300 ميجا لدى البعض، والهدف هو سرعة تلبي الاحتياجات دون مشاكل، وليست السرعة العالية بذاتها.

وشدد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات على أن الوزارة والجهاز سيكونان جاهزين فنيًا فور صدور التشريع المنتظر من مجلس النواب.