فوجئ جمهور الفنان أحمد الفيشاوي على السوشيال ميديا، بإعلان ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "كاميلا فيونا".

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله ممسكا بيدها وهما يرتديان ملابس الغطس وكتب: "أخيرا لقيت ملكتي الصغيرة حورية البحر، بحبك كاميلا".

وحاز الخبر على تفاعل وتهنئة جمهوره وعلقوا: "ربنا يسعدكم، مبروك يا فيشو، ربنا يبارك فيك ويعوضك، ربنا يرزقك الخير، هي برازيلية؟".

يتضمن هذا التقرير نساء في حياة الفنان أحمد الفيشاوي:

هند الحناوي

ارتبط الفنان أحمد الفيشاوي بـ "هند الحناوي" سرًا عام 2004، وأنجب منها ابنته "لينا"، وشهدت القضية نزاعات قضائية طويلة لإثبات النسب.

وأثار جدلاً كبيرًا حينها، إذ أنجبت منه طفلة تدعى "لينا"، ورفض الاعتراف بها في بداية الازمة، ووصل الأمر إلى المحاكم، حتى تمكنت هند من الحصول على الاعتراف بالطفلة كابنة للفيشاوي الصغير.

وسام عاطف

تزوج أحمد الفيشاوى عام 2007 لمدة 40 يومًا فقط من وسام عاطف، ولكن سرعان ما انفصلا وأثيرت العديد من المشكلات والشائعات حول اتهامات مختلفة وذلك بعد انفصالهما المفاجئ.

دنيس ولمان

أثناء تواجده فى إحدى الزيارات لألمانيا تعرف أحمد الفيشاوي على "دنيس ولمان" ونشأت بينهما قصة حب، وتزوجها لفترة ليست بالطويلة، ولكن سرعان ما انفصلا وصرح أحمد الفيشاوي في أكثر من لقاء تليفزيوني أنه لم يعرف عنها أي شيء بعد الانفصال، ولا توجد بينه وبينها أي وسيلة تواصل.

رولا الدبس

أعلن أحمد الفيشاوي عام 2012 زواجه من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، وتردد حينها أنه السبب خلف ارتدائها الحجاب، ولكنه صرح بأنه أمر يخصها، واعتبر الأمر بمثابة حرية شخصية، وبعد مرور عامين على تلك الزيجة أعلنا انفصالهما دون التصريح بأسباب لذلك.

ندى الكامل

تزوج الثنائي في يوليو عام 2018، واستمر زواجهما 4 سنوات ظهرا خلالها معاً في العديد من المهرجانات الفنية.

أعلنت ندى الكامل الانفصال عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي واصفة الفيشاوي بأنه كان "خير صديق".

صرح أحمد الفيشاوي لاحقاً في لقاءات تليفزيونية أن "الخلافات الزوجية التقليدية" هي السبب الأساسي وراء عدم استمرار الزيجة.

آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات أحمد الفيشاوي على شاشة السينما بفيلم "سفاح التجمع" الذي عرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، آية سليم، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.



