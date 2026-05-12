بالأسماء.. إعلان حركة تنقلات رؤساء مدن ومراكز وأحياء الجيزة

كتب : محمد نصار

11:44 ص 12/05/2026

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف عدد من القيادات المحلية لرئاسة المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة العمل التنفيذي وضخ دماء جديدة وتصعيد القيادات الشابة القادرة على تحقيق مستهدفات العمل.

وتضمن القرار تكليف عبدالخالق عوض، رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة، ومحمود زين العابدين رئيسًا لمركز ومدينة أبوالنمرس، ومعاوية أحمد حسن رئيسًا لمركز ومدينة العياط، وباسم حمدي محمود رئيسًا لحي إمبابة، ونبيل قدري عبدالخالق رئيسًا لحي الوراق، وأمير عباس رئيسًا لمدينة الحوامدية.

كما شمل القرار تكليف طه عبدالصادق رئيسًا لحي بولاق الدكرور، ومحمود أحمد فؤاد رئيسًا لحي العجوزة، ووليد محمود رئيسًا لحي المنيرة الغربية، وسلامة محمد رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر، وبشير عبدالباسط رئيسًا لمركز ومدينة البدرشين، وأحمد محمد عبدالفتاح نائبًا لرئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة والتقييم الدوري للأداء التنفيذي بكافة الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

