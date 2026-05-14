وجّه الإعلامي عمرو حافظ سؤالًا إلى الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، حول ما إذا كان قد جرى إنصاف الرئيس الأسبق حسني مبارك أم تعرض للظلم بعد سنوات من الجدل حول فترة حكمه.

وأوضح "حافظ"، أن السؤال ما زال يفرض نفسه على الرأي العام، في ظل تباين القراءات لتجربة حكم امتدت لعقود، وما ارتبط بها من مواقف سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

وردّ مجدي الجلاد خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، قائلا: "إنه لا يمتلك إجابة قاطعة أو قولًا فصلًا في هذا الملف حتى الآن، مضيفا: "مش عيب أقول ما عنديش إجابة من قال لا أعلم فقد أفتى".

وتابع "الجلاد"، أن تقييم تلك المرحلة يظل مركبًا، قائلا: "إنه ربما يكون مبارك قد ظلم نفسه بإطالة مدة بقائه في الحكم، وربما تكون هناك قراءات متعددة لكل ما جرى، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يستطيع حسم هذا الجدل بشكل نهائي".

وأكد أن ما يراه ثابتًا لديه رغم اختلاف التقييمات هو أن الرئيس الأسبق حسني مبارك كان محل تقدير شخصي بالنسبة له، قائلا: "في كل الأحوال أنا أحب هذا الرجل".

مجدي الجلاد: أحتفظ برؤية إيجابية تجاه بعض جوانب حكم مبارك

وقال الجلاد، إنه رغم اختلافه السابق مع سياسات الرئيس الأسبق حسني مبارك وانتقاده له في فترات متعددة، فإنه يحتفظ برؤية إيجابية تجاه بعض جوانب حكمه.

وأوضح أنه يقر بوضوح بأنه كان ينتقد سياسات مبارك في مراحل مختلفة، إلا أنه في الوقت ذاته يرى أنه كان رجلًا وطنيًا لم يفرط في شبر من أرض مصر، ونجح في الحفاظ على استقرار الدولة خلال فترة حكمه.

شهادة حول الاستقرار والسياسة

أضاف أن مبارك اتسم بالحذر في قراراته السياسية، لكنه في المقابل حافظ على استقرار البلاد، معتبرًا أنه لم يكن مغامرًا في إدارة الدولة، وهو ما انعكس على طبيعة المرحلة التي حكم فيها.

وأشار إلى أنه يتفق مع رؤية المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، الذي يرى أن تقييم 30 عامًا من حكم مبارك يجب أن يركز على "الفرص التي ضاعت" خلال تلك الفترة.

مجدي الجلاد يعلق على موقف "مبارك" من حرية الصحافة

أكد الجلاد، أن مبارك لم يخن الدولة ولم يتخل عنها، كما لم يقم بقمع الصحف أو البرامج الإعلامية، مشيرًا إلى أن مساحة حرية التعبير في تلك الفترة كانت واسعة نسبيًا مقارنة بغيرها.

وأوضح أنه شخصيًا كان يكتب مقالات ناقدة خلال تلك الفترة دون أن يتعرض لأي ملاحقات، بل كان يلتقي بالرئيس الأسبق رغم اختلافه معه، وهو ما يعتبره نموذجًا على مساحة التعدد داخل المشهد الإعلامي آنذاك.

وكشف الجلاد أنه كان أول رئيس تحرير لجريدة مستقلة خاصة يجري حوارًا مع الرئيس الأسبق عام 2005، في وقت كانت فيه هذه اللقاءات حكرًا على الصحف القومية فقط، معتبرًا ذلك تحولًا مهمًا في تاريخ الصحافة المصرية.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد، حديثه بالإشارة إلى أنه رغم كل الانتقادات، فإنه ينظر إلى تلك المرحلة باعتبارها تجربة مركبة تجمع بين الاستقرار السياسي ووجود مساحة من حرية التعبير، إلى جانب ما يعتبره "فرصًا ضائعة" كان يمكن أن تغير مسار الدولة.

