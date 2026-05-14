أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الحضارات لا تتصادم بطبيعتها، بل تتكامل حين تتوافر الإرادة والرؤية، داعية إلى تحويل مفهوم حوار الحضارات من مجرد شعارات إلى سياسات وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق.

جيهان زكي: "الحضارات تتكامل ولا تتصادم"

جاء ذلك خلال كلمة مصر أمام الاجتماع الرابع عشر لوزراء الثقافة بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تستضيفه مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان بالاتحاد الروسي، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء بالمنظمة.

أكدت وزيرة الثقافة أن اختيار "حوار الحضارات" شعارًا للمؤتمر يأتي في توقيت عالمي بالغ الدقة، يتطلب خطابًا ثقافيًا جديدًا قائمًا على الفهم المتبادل والتعاون بين الشعوب.

وزيرة الثقافة: "الثقافة أصبحت ركيزة للتنمية"

أوضحت الدكتورة جيهان زكي أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعادت تعريف دور الثقافة باعتبارها قوة محركة للتنمية وأداة لتعزيز الاستقرار وبناء الوعي.

وأضافت أن الاستثمار في الثقافة لم يعد يقتصر على الحفاظ على التراث، بل امتد ليشمل بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإيجابية.

جيهان زكي: "توسيع الخدمات الثقافية والتحول الرقمي"

أشارت وزيرة الثقافة إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ العدالة الثقافية من خلال توسيع نطاق الخدمات الثقافية لتصل إلى جميع فئات المجتمع، إلى جانب دعم الاقتصاد الثقافي والإبداعي وتسريع التحول الرقمي الثقافي.

وكشفت أن مصر تستعد لإطلاق قصور الثقافة الرقمية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن استدامة الوصول إلى المعرفة.

وزيرة الثقافة: "الشباب القوة الحقيقية لحوار الحضارات"

أكدت الدكتورة جيهان زكي أن الشباب يمثلون القوة الحقيقية لحوار الحضارات، مشددة على أهمية تمكينهم ثقافيًا وفكريًا لضمان استدامة الحوار والتقارب بين الشعوب.

كما دعت إلى دعم الإنتاج الثقافي المشترك، وتوسيع برامج التبادل الثقافي، وإدماج قيم الحوار والتعدد في المنظومة التعليمية.

جيهان زكي: "مصر مستعدة لتعزيز الشراكات الثقافية"

وأكدت على استعداد مصر لتعزيز الشراكات الثقافية الثنائية ومتعددة الأطراف، والمساهمة في المبادرات التي تدعم حوار الحضارات داخل فضاء منظمة التعاون الإسلامي وخارجه.