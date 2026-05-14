رئيس البنك التجاري الدولي: إطلاق بنك "يومو" خلال الربع الرابع من 2026

كتب : منال المصري

02:51 م 14/05/2026 تعديل في 03:17 م

هشام عز العرب

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، إن البنك يعتزم إطلاق مصرفه الرقمي تحت اسم "يومو" خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأشار خلال مقابلة مع قناة "الشرق" إلى أن البنك حصل على موافقة المركزي على تأسيس الشركة في أبوظبي، وهي مملوكة لنا بالكامل، وأول رخصة بنك رقمي ستقدم الشركة للحصول عليها في مصر، وبعدها بسنتين أو ثلاثة ستقدم على رخص في دول أخرى.

ارتفاع الدولار مؤقت وسحب السيولة

ويرى عز العرب أن ارتفاع الدولار سيكون بشكل مؤقت لاستيعاب صدمة خروج رؤوس الأموال (الأموال الساخنة) وسينخفض قريباً.

وأشار إلى أن هذه التحركات طبيعية جدا في ظل حركة رؤوس الأموال، والبنك المركزي يدير الأمر بكفاءة كبيرة حيث معدلات سحب السيولة من البنوك عبر البنك المركزي تتراجع مع خفض المعروض النقدي، وهي الآلية السليمة لإدارة السوق.

