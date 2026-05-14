شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مراسم توقيع عقد اتفاق لبناء وتوريد 5 أتوبيسات نهرية تعمل بمنظومة الدفع الكهربائي لصالح محافظة القاهرة، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل النهري وتعزيز استخدام وسائل النقل النظيفة.

كامل الوزير: "النقل النهري محور تنموي متكامل"

أكد وزير النقل، بحسب بيان، الخميس، أن نهر النيل يمثل محورًا تنمويًا متكاملًا تسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منه بصورة أكبر في نقل الركاب والبضائع ودعم السياحة الداخلية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بخدمات النقل النهري وتوفير منظومة نقل جماعي حديثة ومستدامة وصديقة للبيئة.

أوضح الفريق كامل الوزير أن التعاقد يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مؤسسات الدولة في مجال تصنيع الوحدات النهرية الحديثة، مؤكدًا الثقة الكبيرة في الترسانات الوطنية المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات تخدم أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف أن التعاون بين هيئة قناة السويس ومحافظة القاهرة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطن بشكل مباشر.

هيئة قناة السويس: "توطين صناعة الوحدات البحرية والنهرية"

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في توطين صناعة الوحدات البحرية والنهرية وتعزيز الخبرات المرتبطة بالصناعات البحرية داخل الترسانات والشركات التابعة لها.

وأشار إلى أن الأتوبيسات النهرية الجديدة تأتي بتصميمات حديثة ومستدامة تواكب أحدث تقنيات صناعة الوحدات النهرية الصديقة للبيئة.

محافظ القاهرة: "أول وحدات نقل عام نهرية تعمل بالكهرباء"

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن تحديث أسطول الأتوبيسات النهرية عبر إدخال وحدات تعمل بالطاقة الكهربائية يأتي ضمن جهود الدولة للتحول للطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروع يمثل أول استخدام لوحدات نقل عام نهرية تعمل بالكهرباء في محافظة القاهرة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الأتوبيسات النهرية الجديدة

بحسب التعاقد، تتولى شركة قناة السويس للقوارب الحديثة بناء وتوريد 5 أتوبيسات نهرية بالتنسيق مع إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

ويبلغ الطول الكلي للأتوبيس النهري 19 مترًا، وعرضه 5.5 متر، وغاطسه مترًا واحدًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 راكبًا.

شركة قناة السويس للقوارب الحديثة: "بدء التنفيذ الفعلي"

وأكد مصطفى الدجيشي، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بدء العمل الفعلي في تنفيذ التعاقد، موضحًا أنه تم البدء في تقطيع ألواح الحديد الخاصة بالوحدة الأولى، على أن يتم استكمال تنفيذ باقي الأتوبيسات تباعًا.