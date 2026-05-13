مجدي الجلاد: تحمُل المواطن من أجل الدولة لا يعني رضاؤه عن أداء الحكومة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن العالم يشهد حاليًا صراعًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا غير مسبوق، تقوده القوى الكبرى عبر ملفات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

مجدي الجلاد: أمريكا والصين تتصارعان على التكنولوجيا لا السياسة فقط

أوضح "الجلاد" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين تكشف حجم التنافس العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذه الملفات أصبحت تتجاوز الاعتبارات السياسية التقليدية.

وأشار رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، إلى أن الولايات المتحدة باتت ترى المنافسة الصينية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا منافسة شرسة، لافتًا إلى أن ملف الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبح من أخطر الملفات الاقتصادية عالميًا.

وأضاف أن اصطحاب ترامب لكبار رجال الأعمال والشركات الأمريكية الكبرى خلال زيارته للصين يعكس طبيعة المرحلة الحالية، التي تعتمد على الاقتصاد والإنتاج والتكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى.

الاقتصاد الإنتاجي مفتاح البقاء

أكد "الجلاد" أن الدول لن تستطيع الاستمرار في العالم الجديد دون امتلاك اقتصاد إنتاجي قوي، موضحًا أن تحقيق التوازن الاقتصادي يبدأ من زيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأشار إلى أن أي دولة تمتلك صادرات تتجاوز وارداتها ستكون أكثر استقرارًا اقتصاديًا، بينما ستظل الدول غير المنتجة تعاني من أزمات اقتصادية متكررة.

الصناعة والزراعة أساس النهضة

أوضح رئيس تحرير مؤسسة "أونا"، أن الأزمة الحقيقية ترتبط بالسياسات الاقتصادية والإنتاجية، مؤكدًا ضرورة التركيز على الزراعة والصناعة باعتبارهما المحرك الأساسي لأي اقتصاد قوي.

وأضاف أن الدولة مطالبة بتوسيع المناطق الصناعية المجهزة بالبنية التحتية والخدمات، مع جذب استثمارات صناعية عالمية كبرى، من خلال استقطاب شركات عالمية لإنشاء مصانع داخل مصر.

الإعلامي مجدي الجلاد: ضرورة جذب الاستثمارات العالمية

أشار مجدي الجلاد، إلى أهمية جذب شركات التكنولوجيا والصناعة العالمية للعمل داخل السوق المصرية، موضحًا أن هذه الخطوة تسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب توفير العملة الأجنبية عبر التصدير.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة "أونا"، أن التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي التنافسي، وليس على الموارد الريعية فقط.

انتقاد الاعتماد على الاقتصاد الريعي

شدد "الجلاد" على أن استمرار الاعتماد على الإيرادات الريعية مثل: بعض الموارد التقليدية لا يكفي لتغطية احتياجات الاقتصاد، ما يدفع الدولة إلى الاقتراض بشكل مستمر.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن ارتفاع أعباء الديون وخدمة الدين أصبح يمثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، في ظل تزايد الاحتياجات الاقتصادية.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعطاء أولوية أكبر للمصانع والإنتاج والاستثمار الصناعي، موضحًا أن الاقتصاد القائم على الصناعة والتصدير هو الطريق الحقيقي لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي.

