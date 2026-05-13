قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، إن المواطن المصري يدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتلاحقة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة رضاه الكامل عن الأداء الاقتصادي الحالي.

ماذا قال الإعلامي مجدي الجلاد عن ارتفاع الأسعار في مصر؟

أوضح "الجلاد" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، أن مصر تُعتبر من الدول المستوردة للطاقة، وأن الزيادات العالمية في أسعار الطاقة بعد التوترات الإقليمية والحروب الأخيرة فرضت ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا تفهمه لهذه الظروف، لكنه شدد على أهمية أن تتحمل الحكومة جزءًا من الأعباء إلى جانب المواطن.

وأضاف أن المطلوب حاليًا ليس فقط تحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، وإنما اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقية تتعلق بزيادة الإنتاج وتحسين الإدارة الاقتصادية وترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى.

وأشار مجدي الجلاد، إلى أن المواطن المصري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على التحمل والصبر، خصوصًا في ظل الأزمات الكبرى التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها حرب غزة، وما تبعها من ضغوط سياسية واقتصادية.

المواطن يتحمل من أجل استقرار الدولة

أكد رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن الشعب المصري وقف خلف دولته وقيادته السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المواقف المصيرية، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، موضحًا أن هذا الموقف حمّل الدولة ضغوطًا كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن المواطن تحمل تبعات الأزمات الاقتصادية منذ سنوات، بداية من أزمة الأموال الساخنة، مرورًا بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى موجات التضخم وتحرير سعر الصرف، انطلاقًا من حسه الوطني وخوفه على استقرار بلده.

الرضا الشعبي يختلف عن التحمل

شدد مجدي الجلاد، على أن تحمل المواطن لهذه الضغوط لا يعني بالضرورة رضاه عن الأداء الحكومي، موضحًا أن هناك حاجة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الريعي، القائم على إيرادات مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وهي موارد تتأثر سريعًا بالأزمات الإقليمية والدولية.

انتقاد الاعتماد على الاقتصاد الريعي

أوضح رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، أن أي أزمة عالمية أو إقليمية تنعكس بشكل مباشر على هذه القطاعات، مثلما حدث مع تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة أزمة البحر الأحمر، أو تأثر السياحة بسبب التوترات الأمنية.

وأكد أن الحل الحقيقي يتمثل في تعزيز الاقتصاد الإنتاجي القائم على الصناعة والزراعة والبحث العلمي، بما يسمح بزيادة الصادرات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات.

الصناعة والزراعة مفتاح الحل

أشار "الجلاد" إلى أن الاقتصاد العالمي الحديث يعتمد على الدول المنتجة، سواء في الزراعة أو الصناعة أو التكنولوجيا والخدمات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لذلك إذا تم الاستثمار بشكل أكبر في هذه القطاعات.

واختتم الإعلامي مجدي الجلاد، حديثه بالتأكيد على أن التركيز على الإنتاج والصناعة والبحث العلمي هو الطريق الأهم لتحقيق اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة الأزمات، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الموارد الريعية التقليدية.

