شهدت العاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، وثّقتها الصور في لحظات مفصلية تجمع بين الحفاوة الرسمية المهيبة والمباحثات الجادة. من مراسم الاستقبال الفخمة في ساحة الشعب إلى جلسات المفاوضات المغلقة، رسمت هذه اللقطات صورة لقمة قد تُشكّل منعطفا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

قمة بكين في صور

مراسم استقبال مُهيبة وحفاوة صينية بالغة في قلب بكين

تُظهر الصور الأولى للقمة مراسم الاستقبال الرسمية التي أُقيمت في ساحة الشعب والتي اتسمت بدقة التنظيم وفخامة العرض العسكري، بما يعكس حجم التقدير الصيني للضيف الأمريكي.

وتُجسد اللقطات لحظات المصافحة بين ترامب وشي أمام حرس الشرف والفرقة الموسيقية العسكرية وهي المشاهد التي وصفها الرئيس الأمريكي لاحقا بـ"المذهلة والرائعة"، حيث سعت بكين من خلال هذا الاستعراض إلى توجيه رسائل ودية تعزز من فرص الحوار السياسي البناء.

كواليس المباحثات الثنائية واللقاءات التي جمعت الزعيمين

تنتقل الصور إلى قاعات الاجتماعات المغلقة، حيث بدت ملامح الجدية والتفاؤل على وجوه الزعيمين أثناء مناقشة الملفات الشائكة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوثّق العدسات لحظات تبادل الابتسامات والأحاديث الودية خلال مأدبة العشاء الرسمية، مما يُشير إلى وجود كيمياء شخصية ورغبة متبادلة في تجاوز العقبات الاقتصادية والسياسية.

كما تُبرز الصور الحضور الدبلوماسي الرفيع للوفدين المرافقين والذين لعبوا دورا محوريا في صياغة التفاهمات المشتركة.

جسور التواصل الثقافي واللقطات الإنسانية بعيدا عن السياسة

لم تخل القمة من اللقطات الإنسانية والثقافية التي تُظهر التداخل بين الحضارتين، حيث رصدت الكاميرات جولات ترامب في المعالم التاريخية الصينية برفقة الرئيس شي.

وتُبرز هذه الصور الجانب الاجتماعي للزيارة وكيفية استخدام الدبلوماسية الثقافية كأداة لتقريب وجهات النظر وتلطيف حدة التنافس الاستراتيجي، مما يُضيف بُعدا إنسانيا لواحد من أهم اللقاءات السياسية في العصر الحديث.

أبرز تصريحات ترامب وشي في قمة بكين

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج، بالعلاقة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا إياها بأنها العلاقة الثنائية "الأهم والأكثر تأثيرا على مستوى العالم"، محذّرا من أي محاولات تهدف إلى إرباكها أو تقويض مسارها.

وأكد شي، اليوم الخميس، خلال نخب ترحيبي قدّمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأدبة عشاء رسمية، أنه أجرى تبادلا معمّقا لوجهات النظر حول الروابط المشتركة والديناميكيات الدولية والإقليمية، مشددا على ضرورة العمل الجاد لإنجاح هذه العلاقة وضمان استقرارها بما يخدم المصالح العليا للبلدين وللمجتمع الدولي الذي يراقب عن كثب مسارات التعاون بين القطبين.

وأوضح الرئيس شي، في كلمته، أن التاريخ والواقع يثبتان أن الصين والولايات المتحدة تربحان من التعاون وتخسران من المواجهة والصدام، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مفهوم الشراكة بدلا من الخصومة في التعاملات الثنائية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

"حفاوة عظيمة ومذهلة".. ترامب يُثني على استقبال الصين ويمدح علاقاته مع شي

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع الولايات المتحدة والصين، مؤكدا في كلمة له خلال مأدبة عشاء رسمية، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره شي جين بينج كانت "إيجابية للغاية ومثمرة" إلى أبعد الحدود.

وأعرب ترامب، اليوم الخميس، عن تقديره العميق للحفاوة البالغة والمراسم المهيبة التي استُقبل بها في بكين، واصفا إياها بـ"العظيمة والمذهلة"، وهو ما عكس أجواء من الدفء والتقارب بين الزعيمين بعد يوم طويل من النقاشات المكثفة حول الملفات الحساسة التي تهم القوتين العظميين.

ورسم الرئيس الأمريكي أوجه تشابه تاريخية بين البلدين، معتبرا أن العلاقة بين واشنطن وبكين تُعد واحدة من أكثر العلاقات تأثيرا في التاريخ العالمي.

مشاهد قمة بكين اليوم لن تكون مجرد صور عابرة، بل لحظات تاريخية ستُحفظ في سجلات العلاقات الدولية. من مصافحة الزعيمين ترامب وشي أمام حرس الشرف إلى جلسات المباحثات المكثفة ومأدبة العشاء الرسمية، جسدت هذه القمة رغبة متبادلة في الحوار رغم الخلافات، وسط آمال كبيرة بأن تؤدي إلى تهدئة التوترات وفتح آفاق تعاون جديدة بين واشنطن وبكين.