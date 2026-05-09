بسعر 80 جنيهًا.. طرح محفظة تذاكر المونوريل بصلاحية 5 سنوات

كتب : محمد نصار

05:37 م 09/05/2026

مونوريل شرق النيل

تطرح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، محفظة تذاكر خاصة بالمونوريل.

وعلم "مصراوي" أن سعر محفظة التذاكر سيكون في حدود 80 جنيهًا.

ومن المقرر أن تمتد صلاحية المحفظة لمدة 5 سنوات، على أن تكون صالحة للاستخدام طوال هذه الفترة.

ويبدأ شحن المحفظة من 80 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للشحن إلى 4000 جنيه.

وتكون التذاكر داخل المحفظة بنفس السعر العادي للتذكرة المنفردة، دون أي تخفيضات.

