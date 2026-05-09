تطرح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، محفظة تذاكر خاصة بالمونوريل.

وعلم "مصراوي" أن سعر محفظة التذاكر سيكون في حدود 80 جنيهًا.

ومن المقرر أن تمتد صلاحية المحفظة لمدة 5 سنوات، على أن تكون صالحة للاستخدام طوال هذه الفترة.

ويبدأ شحن المحفظة من 80 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للشحن إلى 4000 جنيه.

وتكون التذاكر داخل المحفظة بنفس السعر العادي للتذكرة المنفردة، دون أي تخفيضات.