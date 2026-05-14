أصدرت هيئة الدواء المصرية 6 تحذيرات جديدة بشأن أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر، جرى رصد تداولها بالسوق المحلية خلال شهر مايو الجاري، مطالبة بسحبها الفوري من الأسواق، ووقف تداولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء أول تلك التحذيرات في المنشور رقم 38 لسنة 2026، بشأن التشغيلة رقم "25261" من دواء "Bambedil Syrup"، لعدم مطابقة هذه التشغيلة لمواصفات معامل هيئة الدواء.

ويُستخدم دواء "بامبيديل" كموسع للشعب الهوائية، إذ يعمل على فتح الممرات الهوائية في الرئة، كما يساعد مرضى الربو على تخفيف أعراض السعال والصفير أثناء التنفس والشعور بضيق التنفس، خاصة ليلًا.

كما وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "2410995" من دواء "Flumox 1000mg" من إنتاج إيبيكو، بعد ثبوت عدم مطابقة التشغيلة للمعايير والمواصفات المعتمدة داخل معامل الهيئة.

ويُعد "فلوموكس" من المضادات الحيوية واسعة الاستخدام للكبار والأطفال، ويُستخدم لعلاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية.

هيئة الدواء ترصد تشغيلات "مجهولة المصدر" لأحد الأدوية



وفي منشورها رقم 40 لسنة 2026، حذرت الهيئة من تشغيلات من مستحضر "Gerdustop Esomeprazole 40mg"، تحمل رقم تسجيل مدونًا على العبوات "29281/2022"، ومن إنتاج شركة العبور للصناعات الدوائية.

وأرجعت الهيئة سبب التحذير إلى رصد تداول عبوات مجهولة المصدر من المستحضر، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لديها.

ويُستخدم دواء "إيزوميبرازول" لعلاج قرحة المعدة والوقاية منها، وكذلك علاج قرحة الإثني عشر.

وشملت التحذيرات أيضًا التشغيلة رقم "1051001" من عقار "Microserc 8mg"، بعد صدور إفادة "عدم مطابقة" بشأنها من معامل هيئة الدواء.

ويُستخدم دواء "مايكروسيرك" لعلاج الدوار والدوخة واضطرابات الأذن الداخلية التي قد تسبب نوبات من الدوار أو فقدان السمع.

تحذير من لوشن للحد من تساقط الشعر



كما حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "PAE0239" من مستحضر "Hair Plus Back Lotion 5%"، من إنتاج شركة مينا فارم، والتي أفادت بأنها لم تقم بإنتاج هذه التشغيلة.

ويُستخدم "هير بلس باك لوشن" لتحفيز نمو الشعر لدى الرجال، والحد من تساقطه، وتحسين كثافته وسمكه.

وفي المنشور رقم 43 لسنة 2026، حذرت الهيئة من عدة تشغيلات مجهولة المصدر من دواء "Danset 8mg/4ml" من إنتاج شركة Inad Pharma، والتي أكدت أنها لم تُصنّع تلك التشغيلات.

وتضمنت التشغيلات التي جرى التحذير منها: "20240150 و20240153 و20240154 و20240152"، إلى جانب أي تشغيلات أخرى تحمل الاختلافات الظاهرية نفسها.

ويُستخدم "أوندانسيترون" لمنع الغثيان والقيء الناتجين عن العمليات الجراحية أو العلاج الكيميائي والإشعاعي لمرضى السرطان.

ماذا تفعل حال وجود هذه التشغيلات غير المطابقة؟



أكدت هيئة الدواء المصرية أن التحذيرات الصادرة تقتصر على التشغيلات الواردة بالمنشورات الرسمية فقط، ولا تمتد إلى وقف تداول المستحضرات الدوائية بالكامل.

كما دعت الهيئة الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى وقف تداول التشغيلات المشار إليها، مع التحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالنسبة للمواطنين، أوضحت الهيئة أنه في حال وجود شكوك بشأن أي عبوة دوائية، أو الرغبة في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: هيئة الدواء المصرية

وأوضح مصدر بالهيئة، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذه التحذيرات تصدر كإجراء احترازي ضمن أعمال الرقابة الدورية التي تُجريها الهيئة على المستحضرات الدوائية، سواء خلال مراحل التصنيع داخل المصانع أو بعد طرحها للتداول في الصيدليات والمخازن.