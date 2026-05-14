أعلنت جمعية الأورمان، تسليم 35 رأس ماشية لأسر أولى بالرعاية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع رأس الماشية يعد من أنجح مشروعات التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أنه مشروع تنموي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر للأسرة ناتجًا يوميًا من الألبان، بالإضافة إلى إمكانية الربح من بيع المواليد، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين المستوى المعيشي وتأمين الاحتياجات الغذائية والتعليمية لأبناء تلك الأسر.

وأوضح في بيان، أنه مع تسليم رؤوس الماشية، يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، كما يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية من مكاتب البريد التابعة للوحدة المحلية بكل قرية، لتشجيع المستفيدين على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.

وأكد أن الجمعية تقوم بمتابعة شهرية لرؤوس الماشية، والتأكد من وصول التغذية الشهرية، إلى جانب توفير المتابعة الطبية، لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، باعتبارها مصدر رزق دائم ودخل ثابت للأسر المستفيدة.

اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديريات التضامن

وأشار إلى أنه جرى اختيار الحالات المستفيدة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وتم توزيع رؤوس الماشية بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات ومديريات الطب البيطري.

ولفت إلى وجود تعاون وثيق بين الجمعية والمحافظين، الذين يعملون على تذليل كافة العقبات أمام أنشطة الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تجري مسحًا اجتماعيًا للفئات المستحقة، وترصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الجغرافية الأكثر فقرًا، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف تحقيق العدالة في التوزيع وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظات، من خلال البحوث الميدانية التي تجريها الجمعية.