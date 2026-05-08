أعلنت وزارة النقل، أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل شرق النيل تسهيلا على المواطنين، وذلك بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، اليوم، أنه قد روعي عند تقدير قيمة تذكرة المونوريل أن تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديلة، كما روعي عند تحديد قيمة الاشتراكات أن تصل نسبة الخصم بها إلى 50% من قيمة التذكرة لتشكل قيمة الاشتراكات ربع قيمة ثمن المواصلات البديلة وذلك تسهيلا على الركاب بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمة لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية هامة في وسائل النقل الجماعي في مصر

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل على النحو التالي:

أولا - التذكرة الكاملة:

وقيمتها مقسمة وفقاً لأربعة مناطق على طول مسار خط المونوريل بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 20 جنيه – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 40 جنيه – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 55 جنيه – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 80 جنيه).

ثانياً - نصف تذكرة والخاصة بالفئات التالية:

( كبار السن فوق سن 60 سنة – ذوي الاحتياجات الخاصة) بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 10 جنيهات – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 20 جنيه – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 30 جنيه – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 40 جنيه).

ثالثا - الاشتراكات (الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية)

أتاحت الوزارة نظاماً مميزاً للاشتراكات يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) كالتالي:

1. • الاشتراك الأسبوعي والمحدد بعدد 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوم (منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 140 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 280 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 385 جنيه بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 560 جنيه بنسبة تخفيض 50%).

2-الاشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوم (منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 1200 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 1650 جنيه بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 2400 جنيه بنسبة تخفيض 50%).

3- الاشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180يوم (منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة 1800 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 3600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 4950 جنيه بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 7200 جنيه بنسبة تخفيض 50%)

وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولي بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة يبلغ عدد محطاتها ١٤ محطة فقط وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وبالتالي فإن جميع تذاكر و اشتراكات الموظفين ستقع بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والاشتراكات.