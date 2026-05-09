ماذا حدث في واقعة كامل الوزير والمهندس؟ مصدر يكشف التفاصيل

كتب : محمد نصار

10:22 م 09/05/2026

كامل الوزير يُعنف مهندسًا خلال تفقد محور ديروط

كشف مصدر مطلع بوزارة النقل كواليس ما جرى اليوم خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أحد المحاور التنموية في صعيد مصر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الواقعة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص "فيسبوك"، جرى اقتطاعها من سياقها الأصلي، موضحًا أن الفيديو المنتشر يمثل جزءًا من مقطع أطول.

وأشار المصدر إلى أن الجزء غير المتداول من الفيديو يُظهر تأكيد الفريق مهندس كامل الوزير أنه لا يستهدف تعنيف المهندسين أو الموظفين التابعين لوزارة النقل، وإنما يهدف إلى تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا على مستوى عالٍ من الكفاءة وحسن التصرف في مختلف المواقف.

وشدد المصدر، على أن الفريق مهندس كامل الوزير يقدّر جميع العاملين بوزارة النقل ومشروعاتها المختلفة على مستوى الجمهورية، ويحرص دائمًا على دعمهم ورفع كفاءتهم المهنية.

