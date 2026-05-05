شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تلاوة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، رسالة واردة من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن ما أثاره عدد من النواب خلال جلسة أمس حول تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية.

وقال رئيس المجلس، في كلمته خلال الجلسة العامة، إنه بالإشارة إلى ما طرحه النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فقد ورد إليه صباح اليوم كتاب من اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يوضح أسباب تعطل المنظومة الجديدة.

وأوضح رئيس الهيئة، في خطابه، أن هناك نظامي معلومات منفصلين لصندوقي المعاشات الحكومي والقطاع العام والخاص، مرّ على تشغيلهما أكثر من 40 عامًا، دون تحديث حقيقي، فضلًا عن عدم توافر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة، وهو ما أدى إلى استحالة الاستمرار بها.

وأشار إلى إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارًا من 24 فبراير الماضي، بهدف دمج الصندوقين وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتطبيق معايير الحوكمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحييد العنصر البشري، وتحقيق الشمول المالي، والسيطرة على عناصر النظام لمنع التحايل والانحرافات، إلى جانب دعم متخذي القرار وإتاحة بيانات دقيقة وموثوقة، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات التأمينية.

وأضاف أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ في 29 مارس الماضي، بعد فترة تشغيل تجريبي استمرت عامًا ونصف العام، شملت تدريب أكثر من 14 ألفًا و600 موظف على النظام الجديد.

وأوضح أن الأسبوع الأول من تشغيل المنظومة شهد استمرار تقديم الخدمات دون توقف، لكن مع بطء نسبي تسبب في تكدس المواطنين داخل مكاتب التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أنه منذ 23 أبريل الماضي انتظم العمل بالسرعات المطلوبة.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أن عدد الطلبات المستلمة من المواطنين منذ 24 فبراير وحتى أمس بلغ نحو مليون و52 ألف طلب، تم إنجاز نحو 420 ألفًا منها، بينما لا يزال نحو 673 ألف طلب قيد التنفيذ.

وأكد أن الهيئة تستهدف الانتهاء من جميع التراكمات خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، على أن يتم بعد ذلك إنجاز جميع الخدمات خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، مشيرًا إلى نجاح صرف معاشات شهر مايو من خلال المنظومة الجديدة.

وفي ختام كلمته، وجّه المستشار هشام بدوي الشكر إلى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لسرعة الاستجابة لاستفسارات النواب، مؤكدًا حرص المجلس على توضيح الصورة الكاملة للرأي العام، خاصة أن المنظومة تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.