يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن آليات الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، الذي يُعد من أبرز برامج الدعم النقدي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي.

ما الفئات المستهدفة من معاش تكافل وكرامة؟

يستهدف تكافل وكرامة مجموعة من الفئات التي تحتاج إلى دعم مباشر، من بينها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن ممن تجاوزوا سن 65 عامًا، بالإضافة إلى الأطفال في الظروف الخاصة مثل الأيتام وأبناء الأسر التي تعاني من التفكك الأسري كحالات الطلاق أو السجن.

كما يشمل البرنامج النساء المعيلات، مثل الأرامل والمطلقات وزوجات نزلاء مراكز الإصلاح، إلى جانب الأسر التي تعاني من ضعف الموارد أو غياب مصدر دخل ثابت، بما في ذلك أسر المجندين والأسر الأكثر احتياجًا.

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة ؟

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتهم، حيث يتم بدء إجراءات التسجيل وتقديم طلب الحصول على الدعم وفق الضوابط المعتمدة من وزارة التضامن.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة.. تفاصيل

يشترط برنامج دعم تكافل وكرامة تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لضمان دراسة الحالة بدقة، وتشمل:

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة.

- صور شهادات الميلاد للأبناء.

- مستندات رسمية تثبت الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر أو السجن.

- قيد مدرسي للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا.

- إيصالات حديثة لاستهلاك الكهرباء.

- تقرير طبي معتمد يوضح نسبة الإعاقة، على ألا تقل عن 50% في حالات المرض أو الإعاقة.

ويمثل تكافل وكرامة أحد الركائز الأساسية في منظومة الدعم الاجتماعي، حيث يساهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، ويعزز من العدالة الاجتماعية عبر توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا، بما يواكب خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.