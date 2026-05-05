"التضامن": انطلاق أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية.. الجمعة

كتب : داليا الظنيني

10:44 م 05/05/2026 تعديل في 10:48 م

مناسك الحج

قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إن أولى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية ستنطلق نحو الأراضي المقدسة يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت جدولاً زمنياً صارماً ومنظماً لرحلات الطيران.

وأضاف عبد الموجود، خلال اتصال هاتفي ببرنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة، أن يوم 21 مايو الجاري سيشهد مغادرة آخر فوج من الحجاج، موضحاً أن البعثة الرسمية للوزارة قد استبقت الأفواج بالوصول إلى المملكة العربية السعودية لمراجعة اللمسات الأخيرة المتعلقة بالسكن والإعاشة والترتيبات اللوجستية.

ضوابط صارمة وتنسيق مشترك

وفي سياق متصل، أكد أن وجود تعاون فعال مع كافة المؤسسات المعنية لضمان راحة الحجيج، لافتاً إلى التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتطبيق تعليمات السلطات السعودية بحذافيرها، خاصة فيما يتعلق ببرامج الحج البري.

وذكر أن هناك تشديدات على الشركات المنفذة بضرورة المتابعة اللحظية لتحركات الحافلات، والالتزام الكامل بجداول الاستعداد المسبق، وذلك لضمان انسيابية الحركة على طول خط السير وتجنب أي حالات زحام أو تكدس مروري.

رعاية شاملة لضيوف الرحمن

وأوضح أن مصلحة الحاج المصري تأتي على رأس أولويات الوزارة، قائلاً: "نبذل قصارى جهدنا لتقديم خدمات تليق بضيوف الرحمن وتوفر لهم السكينة"، مبيناً أن التحضيرات شملت جوانب فنية دقيقة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

واختتم أن هذا التكامل يهدف في المقام الأول إلى خروج موسم الحج بالشكل المشرف الذي يعكس مكانة مصر، ويمنح الحجاج الطمأنينة الكاملة طوال فترة أداء المناسك.

وزارة التضامن الحج 2026 الجمعيات الأهلية

ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
