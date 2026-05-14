كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة قيام أحد الأشخاص بسرقة ماكينة سحب نقدي من داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الجيزة.

تبين من الفحص والتحري تحديد هوية مالك المحل المشار إليه، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر. أفاد صاحب المحل في أقواله أمام رجال المباحث بأنه تعرض لواقعة سرقة بتاريخ 27 إبريل الماضي، حيث قام أحد المترددين على المحل بمغافلته أثناء انشغاله وسرقة ماكينة السحب النقدي "الفيزا" ولاذ بالفرار.

سقوط اللص وضبط الماكينة المسروقة

نجحت القوات الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

واجهت أجهزة الأمن المتهم بمقطع الفيديو المتداول والتحريات، حيث اعترف بارتكاب الجريمة بأسلوب "المغافلة" بقصد السرقة، كما أرشد عن مكان إخفاء الماكينة المستولى عليها.

تمكنت مأمورية أمنية من استعادة الماكينة المسروقة وتسليمها لمالكها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

