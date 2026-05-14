إعلان

أمن الجيزة يضبط لص ماكينة سحب نقدي من داخل محل بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:50 م 14/05/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة قيام أحد الأشخاص بسرقة ماكينة سحب نقدي من داخل أحد المحال التجارية بمحافظة الجيزة.

تبين من الفحص والتحري تحديد هوية مالك المحل المشار إليه، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر. أفاد صاحب المحل في أقواله أمام رجال المباحث بأنه تعرض لواقعة سرقة بتاريخ 27 إبريل الماضي، حيث قام أحد المترددين على المحل بمغافلته أثناء انشغاله وسرقة ماكينة السحب النقدي "الفيزا" ولاذ بالفرار.

سقوط اللص وضبط الماكينة المسروقة

نجحت القوات الأمنية في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

واجهت أجهزة الأمن المتهم بمقطع الفيديو المتداول والتحريات، حيث اعترف بارتكاب الجريمة بأسلوب "المغافلة" بقصد السرقة، كما أرشد عن مكان إخفاء الماكينة المستولى عليها.

تمكنت مأمورية أمنية من استعادة الماكينة المسروقة وتسليمها لمالكها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا

"رأس متفجرة وجثمان متفحم".. سر العلاقة الآثمة التي قادت "كريم" لمقتله بالعياط

علاقة غير شرعية تنتهي باختطاف موظف وفضيحة فيديو في مدينة نصر

دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية سرقة الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
شئون عربية و دولية

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
زووم

بعد تصدرهما تريند "جوجل".. 10 صور جمعت أحمد عز وزينة
فيروس هانتا.. هل يصبح جائحة على غرار كورونا؟
أخبار مصر

فيروس هانتا.. هل يصبح جائحة على غرار كورونا؟
أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
أخبار

أحمد خليل يوضح محظورات الإحرام وأنواع الحج وأحكامها
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أكسيوس: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الحرب
مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الأضحى 2026
رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم
الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية
لبضع دقائق.. أرني سلوت يزف بشرى سارة بشأن محمد صلاح