تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لبدء مناسك الحج، وسط متابعة مستمرة لتقديم الخدمات والرعاية الكاملة للحجاج.

وبحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، وصل حتى اليوم الأربعاء نحو 4 آلاف حاج من حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، فيما يستمر تفويج الحجاج حتى يوم 21 مايو الجاري.

وزارة التضامن: "استمرار تفويج الحجاج حتى 21 مايو"

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات السفر تتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان توفير سبل الراحة والرعاية للحجاج منذ مغادرتهم وحتى أداء المناسك.

مايا مرسي: "متابعة مستمرة لحالة الحجاج بالأراضي المقدسة"

تحرص الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على الاطمئنان بشكل مستمر على سلامة حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية.

وتتابع الوزيرة أوضاع الحجاج من خلال غرف العمليات المتواجدة في كل من القاهرة والأراضي المقدسة، للتأكد من توافر جميع الخدمات المقدمة لهم.

وزارة التضامن: "متابعة يومية وتوعية كاملة للحجاج"

يواصل المشرفون المرافقون لحجاج الجمعيات الأهلية متابعة الحجاج بشكل يومي، والتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة لهم طوال فترة الرحلة.

كما يحرص الوعاظ والواعظات على تقديم التوعية الدينية والإرشادات الخاصة بأداء مناسك الحج، وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة برحلة الحج للحجاج.