إعلان

توجيهات عاجلة من وزير الزراعة مع انطلاق حصاد القمح بجميع المحافظات

كتب : محمد أبو بكر

12:24 م 14/04/2026 تعديل في 01:00 م

توريد القمح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي، بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

وأشار "فاروق"، الى أن الموسم الحالي، قد شهد قفزة نوعية في المساحات المنزرعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ 3.7 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن المساحة المنزرعة في العام الماضي، مشيراً إلى أن الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردبًا، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية.

سعر توريد القمح هذا العام

أكد وزير الزراعة، حرص الدولة على دعم الفلاح المصري، وتشجيعه، وضمان العائد المناسب له، وتحسين مستوى دخله، مشيرا إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب، وذلك بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المزارعين، مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن استقبال القمح المحلي سيبدأ من يوم 15 أبريل الجاري ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس المقبل.

ووجه "فاروق"، قطاع الزراعة الآلية بضرورة الجاهزية القصوى وتوفير كافة الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي، مشدداً على توفير آلات الدراس بأسعار مخفضة للمزارعين لتقليل الفاقد من الحصاد وتوفير الوقت والجهد.

وأكد على أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات، خاصة في المناطق ذات المساحات المنزرعة الكبيرة، لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس.

وجه وزير الزراعة، جميع مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة التيسير على المزارعين وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي لضمان سير منظومة الحصاد والتوريد بكفاءة عالية، مع تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلي وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول.

وشملت توجيهات وزير الزراعة، للإدارة المركزية لشئون المديريات، تشكيل غرف عمليات فرعية بمديريات الزراعة بكافة المحافظات، تربط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، لمتابعة سير عملية الحصاد والتوريد لحظة بلحظة والتدخل الفوري لحل أي مشكلات طارئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

وشدد الوزير، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين والباحثين، ومسئولي الإرشاد الزراعي والمرور الدوري على الحقول ومراكز التجميع، للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط الفنية المتبعة، وضمان تقديم الدعم المباشر للمزارعين في مواقع الإنتاج، بما يضمن انسيابية العمل ومنع أي تكدس أمام نقاط الاستلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الزراعة موسم حصاد وتوريد القمح الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لعنة باريس".. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول الليلة؟
رياضة عربية وعالمية

"لعنة باريس".. ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول الليلة؟
إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
كرة نارية خضراء تضيء سماء بريطانيا وتثير دهشة السكان (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

كرة نارية خضراء تضيء سماء بريطانيا وتثير دهشة السكان (صور- فيديو)
خاص| نقل سامي عبدالحليم للعناية المركزة مجدداً.. وزوجته تكشف التفاصيل
زووم

خاص| نقل سامي عبدالحليم للعناية المركزة مجدداً.. وزوجته تكشف التفاصيل
"عقوبة تنتظره".. لقطة غاضبة لـ أكرم توفيق بالدوري القطري "فيديو"
رياضة عربية وعالمية

"عقوبة تنتظره".. لقطة غاضبة لـ أكرم توفيق بالدوري القطري "فيديو"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"