استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في زيارة تفقدية لأحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.



وتفقد السيد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف والدكتور هاني سويلم، وَفق بيان "الري"، اليوم الأحد، مقر مركز التصنيع الرقمي DMC داخل مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بحضور اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس جمال رمضان رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات، والمهندس أيمن نضر رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس مراد غالي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على كل الإمكانات المتاحة بمصنع المحركات لإنتاج جميع الطلمبات المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ خصوصًا الطلمبات المطلوبة في محطات رفع الصرف الصحي لقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتم تفقد أقسام مركز التصنيع الرقمي المختلفة، والأنظمة الحديثة المستخدمة في عملية التصنيع ومراقبة الجودة والاختبارات على القطع المستخدمة في عملية التصنيع، وزمن التصنيع المطلوب للمضَّخات.

وأوضح عبد اللطيف كل الجهود المبذولة لتوطين صناعة الطلمبات محليًّا وتعميق القاعدة الصناعية بمصنع المحركات وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، لافتًا إلى الإمكانات المتاحة والأجهزة الحديثة المستخدمة في مركز التصنيع الرقمي؛ بهدف تلبية احتياجات مشروعات وزارة الموارد المائية والري من الطلمبات بمختلف أنواعها.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهدف من إنشاء المركز هو رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرات التصنيعية للطلمبات؛ لتغطية احتياجات السوق المحلية، بجانب التصدير للخارج وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأشاد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، بالتعاون الكبير بين مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الموارد المائية والري، في المشروعات القائمة الجاري تنفيذها، مؤكدًا أن مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع يمتلك كل القدرات التصنيعية المتطورة لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار (صنع في مصر) في مجال صناعة الطلمبات وتلبية كل احتياجات وزارة الموارد المائية والري والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة.

وأشار عبد اللطيف إلى حرص الهيئة العربية للتصنيع على أهمية السرعة في التنفيذ المحطات وتسليمها في التوقيتات المحددة، وتوفير خدمات الصيانة الدورية بالكفاءة المطلوبة وبأعلى مستويات الجودة .

وتوجه الدكتور هاني سويلم بالتحية إلى اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، وكل العاملين بالهيئة، معربًا عن سعادته بما اطلع عليه من إمكانات متميزة تتوفر لدى الهيئة العربية للتصنيع كهيئة وطنية ناجحة.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الوزارة تشهد حاليًّا التحول للجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة في البنية التحتية للمنظومة المائية؛ مثل تأهيل وصيانة محطات الرفع، وأيضًا تأهيل المنشآت المائية التي تتضمن بعض المكونات الميكانيكية، مثل البوابات، والتي تسعى الوزارة لتوفيرها بالاعتماد بشكل أكبر على التصنيع المحلي .

ونوه سويلم، في ما يخص تأهيل وصيانة محطات الرفع، بأن المنظومة المائية في مصر تتضمن وجود نحو ٦٠٠ محطة رفع تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيلها وصيانتها واتخاذ اللازم نحو تأهيلها أو إحلالها، بالإضافة إلى محطات الرفع الجديدة التي تقوم الوزارة باستلامها، مضيفًا أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمتابعة تأهيل وصيانة محطات الرفع، فقد قامت الوزارة بإعداد الخطة الاستراتيجية للمحطات على مستوى الجمهورية، لتحقيق المتابعة والتقييم الدائم لحالة محطات الرفع .

وأعرب سويلم عن رغبة الوزارة في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال توفير مكونات محطات الرفع وقطع الغيار، اعتمادًا على قدرات الهيئة المتميزة ودعمًا للتصنيع المحلي ولتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي ولتقليل التكاليف وتوفير العملة الصعبة .

وأشار الوزير إلى أهمية وضع خطة قصيرة الأجل تتضمن كل مجالات التعاون التي يمكن البدء فيها في القريب العاجل، وأيضًا إعداد خطة لبناء شراكة طويلة الأمد بين الوزارة والهيئة؛ يتم من خلالها تصنيع كل مكونات المحطات محليًّا، مع العمل على نقل الخبرات الخارجية إلى الهيئة العربية للتصنيع، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب ورفع كفاءة الكوارد البشرية للفنيين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.