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ضياء رشوان يقدم واجب العزاء في شقيقة أسامة هيكل - (صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:10 م 14/06/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ضياء رشوان يقدم واجب العزاء في شقيقة أسامة هيكل
  • عرض 7 صورة
    ضياء رشوان يقدم واجب العزاء في شقيقة أسامة هيكل
  • عرض 7 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل
  • عرض 7 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل
  • عرض 7 صورة
    ضياء رشوان يقدم واجب العزاء في شقيقة أسامة هيكل (7)
  • عرض 7 صورة
    ضياء رشوان يقدم واجب العزاء في شقيقة أسامة هيكل

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تصوير- هاني رجب:
حرص ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام على تقديم واجب العزاء لنظيره السابق أسامة هيكل في وفاة شقيقته.

وحضر العديد من الشخصيات السياسية والعامة والإعلامية، لتقديم واجب العزاء لوزير الإعلام السابق، حيث حضر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المحلية اللواء خالد فودة ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والنائب طارق الملا.

كما حضر وزير الخارجية السابق سامح شكري ووزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم وعدد من الوزراء السابقين.

وكان قد أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وفاة شقيقته غادة هيكل، وذلك عبر منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ناعيًا الفقيدة ومطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

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ضياء رشوان أسامة هيكل وزارة الإعلام

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