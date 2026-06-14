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وزير الصحة يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة الدولي

كتب : أحمد جمعة

10:43 م 14/06/2026
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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رئيس وزراء جمهورية صربيا «دجورو ماكوت» لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجال الصحي.

وأكد الوزير حرص مصر على تطوير التعاون مع صربيا في القطاع الصحي، وتبادل الخبرات لدعم تطوير المنظومات الصحية وتحسين الخدمات.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارة تأتي ضمن خطة البلدين لتوسيع التعاون في الصحة العامة، والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، بما يعزز الشراكة بينهما ويحقق مصالحهما المشتركة

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مطار القاهرة وزير الصحة صربيا

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