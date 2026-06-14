ثاني أكسيد التيتانيوم يسبب تسممًا جينيًا

أكدت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم في جامعة الإسكندرية، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تستخدم في الأغذية ومستحضرات التجميل كجسيمات نانوية صغيرة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسمح باستخدامها حتى الآن، بينما الاتحاد الأوروبي أوقفها منذ عامين بسبب أبحاث أثبتت تسممًا جينيًا قد يؤدي للسرطان.

وأشارت أستاذ الطب الشرعي إلى أن المادة تدخل الجسم عبر التنفس (يسبب ضيقًا وأزمة ربوية)، والأكل والشرب (تغير البكتيريا النافعة وتسبب اضطرابات معوية)، والجلد (آمن).

وتابعت أن "المادة تستخدم كمبيضة لإعطاء لون أبيض ورغوة في الأكل والشرب، وبائع عصير القصب لا يعرف الكمية المضبوطة عكس الصناعات المحسوبة النسب".

وشددت الدكتورة مها غانم على أن إضافة أي مادة للعصير الطبيعي دون علم المستهلك يعد غشًا تجاريًا، خاصة مع التأثيرات طويلة المدى مثل الإجهاد التأكسدي.

وأكدت أستاذ السموم أن تناول المادة بكميات بسيطة ممكن، لكن زيادتها لها تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان.