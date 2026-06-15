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ترامب يعلن إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي

كتب : عبدالله محمود

12:42 ص 15/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبرام الاتفاق مع إيران.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الإثنين: "تهانينا للجميع! أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور".

وأضاف ترامب: "أُصرّح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. فليتدفق النفط!".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا عقب محادثات مكثفة بين الجانبين.

وقال شريف، في منشور على منصة "أكس"، "إنه بعد مفاوضات مكثفة، يسرنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، أن الطرفين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مشيرًا إلى أن حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُقام يوم الجمعة الموافق 19 يونيو الجاري في سويسرا.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "نود أن نتقدم بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عن تقديره للجهود التي بذلها الوسطاء، مشيدًا بالدور الذي قامت به دولة قطر في دعم التوصل إلى الاتفاق.

وقال شريف: "نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لإخواننا في جهود الوساطة هذه، وللقيادة الرشيدة لدولة قطر، على دعمهم في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وخصّ بالشكر أيضا القيادة في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، مشيدًا بمساهماتهما في دعم مسار التوصل إلى الاتفاق.

وأكد شريف أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتولى الوسطاء تيسير سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن هذه المناقشات التمهيدية ستضع الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي على الاتفاق.

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