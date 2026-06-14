أكد المهندس أحمد فاروق، مدير مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، أن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني، مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى (بدون ركاب) بنهاية العام الجاري.

وأضاف فاروق خلال لقاء خاص لكاميرا قناة "إكسترا نيوز" من داخل القطار، أن المرحلة الأولى تمتد من العين السخنة إلى مطروح، مرورًا بالإسكندرية والعلمين.

وأشار مدير المشروع إلى أن التشغيل الفعلي ونقل الركاب متوقع بحلول منتصف أو نهاية العام المقبل، مع استكمال الشبكات وتوصيل الكهرباء للسكة.

وتابع أن "المسار بالكامل مؤمن بأسوار خاصة لتجنب أي تقاطعات أو مزلقانات، مما يسمح بتحقيق سرعات عالية بأمان تام".

وشدد المهندس أحمد فاروق على أن القطار السريع يمثل ثقافة جديدة في مصر لتغيير نمط حياة المواطنين، لكونه وسيلة نقل صديقة للبيئة.

وأكد مدير المشروع أن القطار سيسهم في تنمية المناطق التي يمر بها، من خلال خلق فرص استثمارية وتجارية وتحفيز النمو الاقتصادي على طول المسار.