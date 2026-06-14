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3 وزراء داخلية سابقين في عزاء شقيقة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل -(صور)

كتب : أحمد عبدالمنعم

10:03 م 14/06/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل
  • عرض 11 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل
  • عرض 11 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل
  • عرض 11 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل (5)
  • عرض 11 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل (6)
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    عزاء شقيقة أسامة هيكل (7)
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    عزاء شقيقة أسامة هيكل (8)
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    عزاء شقيقة أسامة هيكل (9)
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    عزاء شقيقة أسامة هيكل (11)
  • عرض 11 صورة
    عزاء شقيقة أسامة هيكل (10)

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تصوير- هاني رجب:
حرص عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والإعلامية على تقديم واجب العزاء لوزير الإعلام السابق أسامة هيكل في وفاة شقيقته.

وكان من أبرز الحضور 3 وزراء داخلية سابقين حيث حضر كل من اللواء أحمد جمال الدين واللواء محمد إبراهيم واللواء محمد إبراهيم يوسف.

كما حضر وزير الخارجية السابق سامح شكري ووزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم وعدد من الوزراء السابقين.

وكانت شيعت جنازة شقيقة أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، أمس عقب صلاة الظهر من مسجد السلام في مدينة نصر، وحرص على الحضور الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة.

وكان قد أعلن أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وفاة شقيقته غادة هيكل، وذلك عبر منشور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ناعيًا الفقيدة ومطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

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أسامة هيكل شقيقة أسامة هيكل وزارة الداخلية

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