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ملخص مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

10:51 م 14/06/2026 تعديل في 15/06/2026
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة هولندا واليابان، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

تشكيل منتخب هولندا لمواجهة اليابان بكأس العالم 2026

حراسة المرمى: بارت فيربروجن

خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، فان هيكي، دينزل دومفريس

خط الوسط: تيجاني رايندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافنبيرج

خط الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، سامرفيل

وفي المقابل يدخل منتخب اليابان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، تسويوشي واتانابي، هيروكي إيتو

خط الوسط: كيتو ناكامورا، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، كايشو سانو، تاكيفوسا كوبو

خط الهجوم: أياسي أويدا، دايزين مايدا

أبرز أحداث مباراة اليابان وهولندا في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: تسديدة قوية من لاعب منتخب هولندا يتصدى لها حارس مرمى اليابان

الدقيقة 7: عرضية من لاعب منتخب هولندا يبعدها دفاع منتخب اليابان

الدقيقة 13: عرضية من لاعب منتخب اليابان يبعدها دفاع المنتخب الهولندي

الدقيقة 20: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب هولندا ولكن دون خطورة على المرمى

الدقيقة 27: محاولات هولندية لتسجيل الهدف الأول في مرمى اليابان

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب منتخب اليابان تمر أعلى مرمى هولندا

الدقيقة 34: رأسية قوية من لاعب هولندا يتصدى لها حارس اليابان

الدقيقة 36: تسديدة قوية من كودي جاكبو تمر أعلى مرمى اليابان

الدقيقة 43: تسديدة من لاعب منتخب اليابان تمر بجوار مرمى هولندا

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: فان دايك يحرز الهدف الأول لهولندا في مرمى كوراساو

الدقيقة 57: ناكومورا يسجل هدف التعادل لليابان في مرمى هولندا

الدقيقة 64: سومرفيل يسجل الهدف الثاني لمنتخب هولندا في مرمى اليابان

الدقيقة 75: تسديدة قوية من لاعب منتخب اليابان تمر بجوار مرمى منتخب هولندا

الدقيقة 80: محاولات مستمرة لليابان لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 88: كامادا يسجل هف التعادل لليابان في مرمى هولندا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة

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هولندا واليابان كأس العالم 2026 منتخب هولندا

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