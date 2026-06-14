ملخص مباراة هولندا واليابان في كأس العالم 2026
كتب : يوسف محمد
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
-
-
عرض 20 صورة
-
عرض 20 صورة
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة هولندا واليابان، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم 2026.
وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
تشكيل منتخب هولندا لمواجهة اليابان بكأس العالم 2026
حراسة المرمى: بارت فيربروجن
خط الدفاع: ميكي فان دي فين، فيرجيل فان دايك، فان هيكي، دينزل دومفريس
خط الوسط: تيجاني رايندرز، فرينكي دي يونج، ريان جرافنبيرج
خط الهجوم: دونيل مالين، كودي جاكبو، سامرفيل
وفي المقابل يدخل منتخب اليابان اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: زيون سوزوكي
خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي، تسويوشي واتانابي، هيروكي إيتو
خط الوسط: كيتو ناكامورا، ريتسو دوان، دايتشي كامادا، كايشو سانو، تاكيفوسا كوبو
خط الهجوم: أياسي أويدا، دايزين مايدا
أبرز أحداث مباراة اليابان وهولندا في كأس العالم 2026
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 3: تسديدة قوية من لاعب منتخب هولندا يتصدى لها حارس مرمى اليابان
الدقيقة 7: عرضية من لاعب منتخب هولندا يبعدها دفاع منتخب اليابان
الدقيقة 13: عرضية من لاعب منتخب اليابان يبعدها دفاع المنتخب الهولندي
الدقيقة 20: سيطرة على الكرة من لاعبي منتخب هولندا ولكن دون خطورة على المرمى
الدقيقة 27: محاولات هولندية لتسجيل الهدف الأول في مرمى اليابان
الدقيقة 30: تسديدة من لاعب منتخب اليابان تمر أعلى مرمى هولندا
الدقيقة 34: رأسية قوية من لاعب هولندا يتصدى لها حارس اليابان
الدقيقة 36: تسديدة قوية من كودي جاكبو تمر أعلى مرمى اليابان
الدقيقة 43: تسديدة من لاعب منتخب اليابان تمر بجوار مرمى هولندا
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 50: فان دايك يحرز الهدف الأول لهولندا في مرمى كوراساو
الدقيقة 57: ناكومورا يسجل هدف التعادل لليابان في مرمى هولندا
الدقيقة 64: سومرفيل يسجل الهدف الثاني لمنتخب هولندا في مرمى اليابان
الدقيقة 75: تسديدة قوية من لاعب منتخب اليابان تمر بجوار مرمى منتخب هولندا
الدقيقة 80: محاولات مستمرة لليابان لتسجيل هدف التعادل
الدقيقة 88: كامادا يسجل هف التعادل لليابان في مرمى هولندا
الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 6+90: نهاية المباراة