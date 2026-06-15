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15 صورة توثق المران الأخير لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة بلجيكا

كتب : محمد عبد السلام

01:16 ص 15/06/2026
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أنهى منتخب مصر استعداداته لمواجهة نظيره البلجيكي، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد المران الأخير للفراعنة أجواء من التركيز والثقة بين اللاعبين، قبل انطلاق مشوارهم في النسخة الحالية من المونديال، وسط حالة من الحماس والرغبة في تحقيق بداية قوية.

كما ظهر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال جلسة فنية مع أعضاء جهازه المعاون، ضمت محمد عبد الواحد وإبراهيم حسن وطارق سليمان، إلى جانب محلل الأداء محمود سليم، لمراجعة نقاط القوة والضعف في منتخب بلجيكا ووضع اللمسات النهائية على خطة المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مصر أمام نظيره بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سياتل، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

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منتخب مصر كأس العالم 2026 منتخب بلجيكا

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