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ترامب: سنصدر قريبا بيانا لتأكيد الموافقة على الاتفاق مع إيران

كتب : عبدالله محمود

12:31 ص 15/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيصدر قريبًا بيانًا لتأكيد موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع إيران.

وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الإثنين، أن الاتفاق مع إيران سيُوقّع إلكترونيًا، إما من قبله أو من قبل نائبه جي دي فانس.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق سيتضمن موافقة إيران على عدم الحصول على أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز فورًا.

وأوضح ترامب أن إيران لم تؤكد بعد موافقتها على الاتفاق، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستحصل على المواد النووية عندما تكون طهران مستعدة لذلك، متوقعًا أن يحدث الأمر خلال شهر أو شهرين.

وتابع ترامب: "أريد إنهاء الضربات، والإيرانيون يريدون إنهاء الحرب أيضًا، لم أهتم يومًا بتغيير نظام إيران، ونتعامل حاليًا مع المجموعة الثالثة وهي الأكثر عقلانية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيتم إجراء عمليات تفتيش دقيقة على الإيرانيين.

وأضاف أن إيران لن تحصل على أموال بموجب الاتفاق، لكنه أشار إلى إمكانية رفع العقوبات عنها، قائلاً: "سنرى كيف سيتصرفون".

وأكد ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران ناجح، واصفًا إياه بأنه "أقوى من الضربات".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم الاتفاق، معتبرًا أنه يصب في مصلحة إسرائيل لأنه لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

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دونالد ترامب حرب إيران نتنياهو اتفاق إيران وأمريكا إيران وأمريكا

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