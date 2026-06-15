أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين إيران وأمريكا عقب محادثات مكثفة بين الجانبين.

وقال شريف، في منشور على منصة "أكس" اليوم الإثنين، إنه "بعد مفاوضات مكثفة، يسرنا أن نعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني، أن الطرفين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مشيرًا إلى أن حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيُقام يوم الجمعة الموافق 19 يونيو الجاري في سويسرا.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "نود أن نتقدم بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع".

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عن تقديره للجهود التي بذلها الوسطاء، مشيدًا بالدور الذي قامت به دولة قطر في دعم التوصل إلى الاتفاق.

وقال شريف: "نود أن نعرب عن تقديرنا العميق لإخواننا في جهود الوساطة هذه، وللقيادة الرشيدة لدولة قطر، على دعمهم في التوصل إلى هذا الاتفاق".

وخصّ بالشكر أيضا القيادة في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، مشيدًا بمساهماتهما في دعم مسار التوصل إلى الاتفاق.

وأكد شريف أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتولى الوسطاء تيسير سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن هذه المناقشات التمهيدية ستضع الأساس للمحادثات الفنية وحفل التوقيع الرسمي على الاتفاق.