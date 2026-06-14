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أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو

كتب : معتز عباس

07:41 م 14/06/2026 تعديل في 07:43 م
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وجهت الفنانة سما المصري رسالة شكر لوزارة الداخلية المصرية بعد ضبط الشخص المتهم بالتعدي عليها داخل أحد قطارات مترو الأنفاق بالقاهرة، وذلك عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبدء التحقيقات فيها.

وكتبت سما المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "ألف مليون شكر لوزارة الداخلية المصرية إنها قبضت علي الولد اللي تعدي عليا في مترو الأنفاق وصورته اهي منوره علي صفحة الوزارة عشان في ناس كانت بتقول عليا كدابه وبحاول اعمل تريند".

وأضافت: "ياريت اللي له حق ماياخدش بدراعه ولا بلسانه اللي له حق ياخده بالقانون واحنا عندنا وزارة داخلية محترمة ونيابة محترمة وربنا كريم إن شاء الله وكل واحد ياخد حقه".

القبض على المتهم بسب سما المصري

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو أظهر تعرض سيدة للتعدي بالسب داخل المترو، حيث تبين أنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري تم تلقي بلاغ من سما المصري بمحطة مترو حدائق القبة، يفيد بتعرضها للسب من أحد الركاب.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا تصرفه بمحاولة لفت نظرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

سما المصري

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