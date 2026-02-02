بالصور.. وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان

أحيت وزارة الأوقاف، مساء اليوم الاثنين، ليلة النصف من شعبان بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، في أجواء إيمانية عامرة بالذكر والابتهال، منقولةً عبر أثير إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور رفيع المستوى من القيادات الدينية والتنفيذية والتشريعية، وكوكبة من كبار العلماء.

وشهد الاحتفال الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر - محافظ القاهرة نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، والدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر، والدكتور شوقي علام - رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ومحمود الشريف - نقيب السادة الأشراف، والدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب أحمد تركي - أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق محمدي - وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور عبد الله النجار - عضو مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ جابر بغدادي.

وشارك من وزارة الأوقاف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور خالد صلاح - مدير مديرية أوقاف القاهرة.

واستهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمود علي حسن، أعقبتها كلمة للدكتور السيد عبد الباري رحّب فيها بالحضور، وتناول فضائل ليلة النصف من شعبان، مؤكدًا أنها ليلة صفاء ومغفرة، كما دعا إلى إصلاح ذات البين ونبذ التناحر والتخاصم؛ لنيل رحمة الله ومغفرته.

وتحدّث الدكتور عمرو الورداني، في كلمته، عن المعاني الإيمانية العميقة لهذه الليلة المباركة، مشيرًا إلى منحة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، واستجابة دعائه بتحويل القبلة، مؤكدًا أن ليلة النصف من شعبان محض فضل إلهي، وأن من افتقر إلى الله فاض قلبه بالعطايا، وأن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل فتح أبواب الخير في هذه الليلة المباركة.

واختُتم الحفل بابتهال ديني خاشع قدّمه المبتهل الشيخ محمود هلال، في أجواء روحانية لامست القلوب.

