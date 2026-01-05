حالة الطقس.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من اليوم ولمدة 3 أيام تشهد تراجعا ملحوظا خاصة خلال فترة الليل.

وأكدت غانم، أن الجو سيكون أبرد من الأيام السابقة، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض طبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

وأكدت أن الإحساس ببرودة الطقس يزداد خلال الليل نتيجة نشاط الرياح في بعض المناطق، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الشبورة تزداد كثافة خلال الفترة الحالية والتي تكون كثيفة وتصل لحد الضباب وتتكون من الساعة الواحدة ليلا وحتى التاسعة صباحا، لذا يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وأوضحت أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

