ضبط سيدة أجنبية لإدارتها مسكنًا لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية، لقيامها بإدارة مسكن بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، واتخاذه وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمة الإجرامي، وباستهداف المسكن بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط السيدة وبصحبتها سيدة أجنبية أخرى وشخص ثالث، وبمواجهتهم أقروا بالوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

