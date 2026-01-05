موعد وحالة طقس أول أيام شهر طوبة 2026.. ذروة فصل الشتاء

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن موعد بدء شهر طوبة 2026، والذي يُعرف عنه بالانخفاض الكبير في درجات الحرارة مع رياح شديدة واضطراب في الأمواج.

موعد شهر طوبة 2025

يحل موعد شهر طوبة يوم الجمعة الموافق 9 يناير 2025، ويستمر حتى 7 فبراير 2026، وذلك وفقًا للتقويم القبطي، حيث يسبق طوبة كيهك الذي يبدأ من يوم 10 ديسمبر ويستمر حتى 8 يناير.

حالة طقس أول أيام طوبة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال أول أيام طوبة.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي حتى يوم الجمعة المقبل ستشهد استقرارًا في الأحوال الجوية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة المقبلة تشهد أمطار متفاوتة الشدة على محافظات شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويُعد طوبة واحدًا من الشهور البارزة في السنة القبطية، ويرتبط بتراث المصريين القدماء كموسم للزراعة والنماء، ويعد ذروة فصل الشتاء.

ويعرف شهر طوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع طقس بارد جدًا ورياح نشطة ورطوبة مرتفعة، ويطلق المصريون على هذا الشهر مقولة شهيرة: "طوبة تخلي الصبية كركوبة"، في إشارة إلى شدة البرودة التي تميز هذا الوقت من العام.

ما أشهر أمثال شهر طوبة ذروة فصل الشتاء

كما يعرف شهر طوبة أيضًا بمقولة شهيرة وهي:"طوبة أبو البرد والعنوبة الآلام".

