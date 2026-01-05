إعلان

بتكليف رئاسي.. الوادي الجديد تبدأ إنشاء مشروع إنتاج الحرير الطبيعي (صور)

كتب : محمد الباريسي

01:14 م 05/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مباني ادارية لمشروع الحرير بالخارجة
  • عرض 7 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع الحرير الطبيعي بالخارجة
  • عرض 7 صورة
    عنابر تربية دود القز بالخارجة
  • عرض 7 صورة
    جانب من انشاءات مشروع الحرير بالوادي
  • عرض 7 صورة
    معامل تربية دود القز بشمروع الحرير بالوادي
  • عرض 7 صورة
    وحدات طاقة شمسية لمشروع الحرير بالخارجة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء أعمال الإنشاءات في مشروع مركز إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة، والذي يُنفذ بتكليف رئاسي كنواة للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير في مصر.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده المشروع، ضرورة استكمال العمل بالتوازي في إنشاء منظومة الري والطرق وتوصيل الكهرباء، كما تابع الانتهاء من إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 400 كيلووات، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية المتبقية خلال شهر يناير الحالي.

وأشار الزملوط إلى أن المشروع يقام على مساحة 250 فدانًا، تشمل 220 فدانًا للزراعة و30 فدانًا للخدمات والمنشآت الإدارية الملحقة، والتي تتضمن 7 معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة للحفظ، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطبيق أحدث تقنيات إنتاج الحرير الطبيعي وفق المعايير الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي محمد الزملوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أجهزة متنوعة

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
السيسي يستقبل وزير خارجية السعودية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
أخبار مصر

السيسي يستقبل وزير خارجية السعودية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل
علامة واحدة تصدرها السيارة تدل على ضرورة استبدال البطارية بشكل عاجل
نصائح

علامة واحدة تصدرها السيارة تدل على ضرورة استبدال البطارية بشكل عاجل
تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025
رياضة محلية

تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025
لجان الحصر.. هل تم استثناء القاهرة من تطبيق قانون الإيجار القديم؟
أخبار مصر

لجان الحصر.. هل تم استثناء القاهرة من تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟