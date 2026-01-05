من الشارع إلى المستشفى.. محافظ أسيوط يأمر بنقل مواطن بالإسعاف ويوفر له عمل

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن بدء أعمال الإنشاءات في مشروع مركز إنتاج الحرير الطبيعي شمال مدينة الخارجة، والذي يُنفذ بتكليف رئاسي كنواة للمشروع القومي لتوطين صناعة الحرير في مصر.

وأوضح المحافظ، خلال تفقده المشروع، ضرورة استكمال العمل بالتوازي في إنشاء منظومة الري والطرق وتوصيل الكهرباء، كما تابع الانتهاء من إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 400 كيلووات، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال الإنشائية المتبقية خلال شهر يناير الحالي.

وأشار الزملوط إلى أن المشروع يقام على مساحة 250 فدانًا، تشمل 220 فدانًا للزراعة و30 فدانًا للخدمات والمنشآت الإدارية الملحقة، والتي تتضمن 7 معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة للحفظ، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطبيق أحدث تقنيات إنتاج الحرير الطبيعي وفق المعايير الدولية.