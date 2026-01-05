مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

جميع المباريات

قبل صدام اليوم.. ماذا توقع القط نيمبوس لمباراة مصر وبنين؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:36 م 05/01/2026

القط نيمبوس

أثار القط نيمبوس، الذي تلقبه الجماهير بعراف بطولة كأس الأمم الأفريقية، اهتمامًا واسعًا خلال البطولة بسبب توقعاته المستمرة لنتائج المباريات.

وجاء تصدر القط نيمبوس لحديث الجماهير الأفريقية بعدما توقع فوز أكثر من منتخب في البطولة الجارية، وجميع هذه التوقعات كانت صحيحة، ليصبح حديث الصباح والمساء بين الجماهير.

ماذا توقع القط نيمبوس عن مباراة مصر وبنين؟

قبل ساعات قليلة من مباراة مصر وبنين اليوم الاثنين، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، نشر الحساب الرسمي الخاص بتوقعات القط نيمبوس توقعه الخاص بالمباراة.

وظهر القط في فيديو بتاريخ اليوم 5 يناير 2026 وهو يتجه نحو الإناء الخاص بمنتخب مصر، ليعلن بذلك توقعه فوز الفراعنة على بنين في مواجهة الليلة.

القط نيمبوس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القط نيمبوس مباراة مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية

أحدث الموضوعات

أخبار كأس الأمم الأفريقية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

