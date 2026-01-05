إعلان

شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 05/01/2026
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء إلى السبت المقبل.

وقالت الهيئة إن البلاد تشهد طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، فيما يكون لطيف نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأكدت الهيئة، أن الشبورة المائية الكثيفة تتكون خلال الفترة من الساعة 3 وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن الحرارة على القاهرة تتراوح بين 20 و21 درجة، والسواحل الشمالية 19 إلى 20 درجة، والمناطق الجنوبية 27 حتى 29 درجة.

وتابعت: الحرارة الصغرى على أغلب المناطق تتراوح بين 6 إلى 10 درجات.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

