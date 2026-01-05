أعادت الجهات المعنية، ظهر اليوم الإثنين، فتح الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية أمام حركة السيارات، عقب إغلاقه لعدة ساعات نتيجة كثافة الشبورة المائية، في إجراء احترازي استهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومستقلي الطريق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع تأثر مصر بكتل هوائية باردة قادمة من شمال البلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يميل إلى الاعتدال نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئًا نسبيًا على جنوب الصعيد، على أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل واضح، لتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة على معظم المناطق.

وحذرت الهيئة من زيادة الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح على بعض المناطق، لا سيما الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في أوقات متفرقة، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت الهيئة إلى احتمالية تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة قائدي المركبات وطلاب المدارس والعاملين في الفترات المبكرة بتوخي أقصى درجات الحيطة.

وأكدت الأرصاد أن الأجواء الحالية تتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل، خاصة لكبار السن والأطفال، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.