إعلان

بعد تحسن الأحوال الجوية.. عودة الحركة المرورية للطريق الإقليمي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:08 م 05/01/2026

الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعادت الجهات المعنية، ظهر اليوم الإثنين، فتح الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية أمام حركة السيارات، عقب إغلاقه لعدة ساعات نتيجة كثافة الشبورة المائية، في إجراء احترازي استهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومستقلي الطريق.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع تأثر مصر بكتل هوائية باردة قادمة من شمال البلاد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يميل إلى الاعتدال نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ودافئًا نسبيًا على جنوب الصعيد، على أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل واضح، لتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة على معظم المناطق.

وحذرت الهيئة من زيادة الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح على بعض المناطق، لا سيما الطرق الصحراوية والمكشوفة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في أوقات متفرقة، مع التأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت الهيئة إلى احتمالية تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة قائدي المركبات وطلاب المدارس والعاملين في الفترات المبكرة بتوخي أقصى درجات الحيطة.

وأكدت الأرصاد أن الأجواء الحالية تتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل، خاصة لكبار السن والأطفال، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية الطريق الإقليمي الشبورة المائية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وزير الداخلية: تماسك الشعب المصري الحصن المنيع لإحباط المخططات
حوادث وقضايا

وزير الداخلية: تماسك الشعب المصري الحصن المنيع لإحباط المخططات
بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
زووم

بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف
زووم

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف
"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
زووم

"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أجهزة متنوعة

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟