أول رد فعل بعد فنزويلا.. قفزة في سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 5-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

ويأتي ذلك في أول رد فعل على الضربة العسكرية الأمريكية لفنزويلا وسط مخاوف عالمية من تبعاتها السلبية على الاقتصاد العالمي مما يدفع المستثمرين للنزوح للملاذات الآمنة الذهب والفضة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3966 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5100 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5950 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6800 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 211480 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 340000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.31% إلى نحو 4432 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.