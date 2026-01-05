اكتساح تاريخي مصري.. القيمة التسويقية وتاريخ المواجهات بين مصر وبنين

يصطدم منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره منتخب بنين مساء اليوم الإثنين 5 يناير 2026، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المغربية.

وتُقام النسخة الحالية من البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة نخبة منتخبات القارة السمراء.

أفضلية كبيرة في القيمة التسويقية

تكشف الأرقام عن فارق شاسع في القيمة التسويقية بين المنتخبين، حيث تُقدَّر قيمة منتخب مصر بنحو 136.40 مليون يورو، مقابل 13.65 مليون يورو فقط لمنتخب بنين.

ويتصدر عمر مرموش قائمة الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الفراعنة، بقيمة تبلغ 65 مليون يورو، يليه النجم محمد صلاح بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو.

في المقابل، يُعد كل من توسين أييجون لاعب لوريان الفرنسي، وأوليفييه فيردون مدافع لودوجوريتس البلغاري، الأعلى قيمة داخل صفوف منتخب بنين، حيث تبلغ القيمة التسويقية لكل لاعب مليوني يورو.

تاريخ المواجهات يميل للفراعنة

تحمل المواجهات المباشرة بين المنتخبين أفضلية واضحة لمنتخب مصر، إذ يعود آخر لقاء جمع الطرفين في بطولة أمم أفريقيا إلى نسخة 2010، عندما حسم الفراعنة المباراة بالفوز 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبشكل عام، التقى المنتخبان في 4 مواجهات سابقة، نجح منتخب مصر في الفوز بـ 3 مباريات، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل، دون أن يحقق منتخب بنين أي انتصار.

وعلى صعيد الأهداف، سجل لاعبو منتخب مصر 14 هدفًا في شباك بنين، مقابل 5 أهداف فقط لمنتخب بنين.

ويدخل منتخب مصر مواجهة اليوم مدعومًا بالتاريخ والأرقام، ساعيًا لتأكيد تفوقه وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.