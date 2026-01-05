إعلان

السيسي يستقبل وزير خارجية السعودية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

01:02 م 05/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، والسفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وبحسب بيان، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية السعودي، وطلب نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بجهود القيادة السعودية الحكيمة في تحقيق التنمية والرخاء بالمملكة الشقيقة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، ومرحباً بالجهود الجارية لترتيب الانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

كما شدد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة. ومن جانبه، نقل الأمير فيصل بن فرحان تحيات وتقدير جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس مؤكداً حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيداً على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة.

وفي ذات السياق، ثمن الرئيس جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الدكتور بدر عبد العاطي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وزير الداخلية: تماسك الشعب المصري الحصن المنيع لإحباط المخططات
حوادث وقضايا

وزير الداخلية: تماسك الشعب المصري الحصن المنيع لإحباط المخططات
لجان الحصر.. هل تم استثناء القاهرة من تطبيق قانون الإيجار القديم؟
أخبار مصر

لجان الحصر.. هل تم استثناء القاهرة من تطبيق قانون الإيجار القديم؟
احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أجهزة متنوعة

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
علامة واحدة تصدرها السيارة تدل على ضرورة استبدال البطارية بشكل عاجل
نصائح

علامة واحدة تصدرها السيارة تدل على ضرورة استبدال البطارية بشكل عاجل
بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)
زووم

بفستان قصير وجريء.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها ونجوم الفن يعلقون (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟