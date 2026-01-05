إعلان

بسبب الدجل والشعوذة.. ضبط 5 أشخاص بالقاهرة للنصب على المواطنين

كتب : علاء عمران

01:05 م 05/01/2026

ضبط تعبيرية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، وتمكنت من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالاستيلاء على أموال مواطنين وآخرين من جنسيات مختلفة، بزعم قدرتهم على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباستهدافهم تم ضبطهم، وتبين أن أحدهم له معلومات جنائية سابقة.

وعُثر بحوزتهم على 5 هواتف محمولة، وعملات أجنبية مقلدة، و6 قطع بلاستيكية ذهبية اللون تشبه السبائك.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع، وأقروا بحصولهم على العملات المقلدة من أحد عملائهم سيئي النية، والمحبوس على ذمة قضية تزوير عملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الدجل والشعوذة النصب على المواطنين وزارة الداخلية

