طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مباراة منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام منتخب بنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

موعد مباراة مصر وبنين

مباراة مصر وبنين تنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: أدرار، مدينة حسنية أغادير

وتأهل المنتخب المصري إلى ثمن النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بعد الفوز على زيمبابوي (2-1)، ثم على جنوب أفريقيا (1-0)، قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

قنوات مجانية تبث مباراة مصر وبنين

Canal 2 International HD – قمر يوتلسات 3 شرقًا

التردد: 11431

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 18330

الباقة الأفريقية عبر قمر يوتلسات 9 شرقًا

(ORTM – RTB – BTV)

التردد: 11900 – H – 27500

التردد: 12034 – V – 27500

Solo Calcio – قمر هوت بيرد 13 شرقًا

التردد: 11179 – H – 27500

TV Congo – قمر هوت بيرد 13 شرقًا

التردد: 12149 – V – 27500

Arryadia TNT HD

التردد: 11180 – V – 27500

بهذه القنوات يمكن لعشاق الفراعنة متابعة اللقاء مجانًا دون الحاجة للاشتراكات المدفوعة، ومساندة المنتخب المصري في طريقه للتأهل إلى ربع النهائي.