تفاصيل خطة "نقل الكهرباء" لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026

وقَّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الإثنين، عقدًا جديدًا مع شركة "الماكو"، ومثَّلها في التوقيع الدكتور مهندس بسيم سامي يوسف، بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندس محمد مصطفى حميدة، مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على التوجيهات والمتابعة المستمرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويتضمن العقد توريد والإشراف على التركيب وإجراء الاختبارات لـ42 محولًا (جهد 22/66-11 ك.ف)، سعة 40 م.ف.أ، لصالح مناطق كهرباء (القاهرة- القناة- الإسكندرية وغرب الدلتا- مصر الوسطى)؛ بهدف تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات المحولات القائمة بمختلف مناطق الشركة.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الشركة لتأمين الأحمال المتوقعة خلال صيف 2026؛ حيث تبلغ مدة تنفيذ العقد 10 أشهر تبدأ من تاريخ توقيعه.

وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء التزامها واستمرارها في تطوير وتحديث الشبكة القومية الموحدة، ورفع كفاءة التشغيل وجودة التغذية الكهربائية؛ بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وخدمة المواطنين والمشروعات القومية.