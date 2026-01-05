تقدّم الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بخالص التهنئة وصادق الدعاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة ذكرى ميلاده الثمانين.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان له، اليوم، إن هذه الذكرى ليست مجرد احتفاء بعمرٍ امتد، بل وقفة وفاء أمام مسيرة استثنائية من الحكمة والعلم والقيادة الرشيدة، قدّم خلالها الإمام الأكبر نموذجًا نادرًا للعالِم العامل، والقائد الأمين على رسالة الأزهر الشريف.

وأكد أن الإمام الأكبر جسّد، عبر ثمانية عقود من العطاء، المعنى الحقيقي للوسطية الأزهرية، فكان صوتًا عالميًا للإسلام الحكيم، وحصنًا منيعًا في مواجهة الغلو والتطرف، ومرجعيةً راسخة في الدفاع عن قضايا الأمة، ونشر ثقافة السلام والتعايش الإنساني، حتى غدا رمزًا تُصغي إليه العواصم، وتقدّره المؤسسات الدينية والفكرية في الشرق والغرب.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن طلاب الأزهر الشريف، وفي القلب منهم طلاب المعاهد الأزهرية، يفخرون بالانتماء إلى مؤسسة يقودها إمام بحجم الإمام الطيب، استمدت الأجيال من فكره نهج الاعتدال، ومن حكمته الثبات على المبادئ، ومن مواقفه الشجاعة الإخلاص للحق وخدمة الوطن.

واختتم الشيخ"عبدالغني" بالدعاء إلى الله تعالى أن يحفظ الإمام الأكبر، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يبارك في عمره وعطائه، ويجعل ما قدّمه ويقدّمه في ميزان حسناته، وأن يظل الأزهر الشريف، بقيادته الحكيمة، منارةً للعلم، ورايةً للوسطية، وسندًا للأمة والإنسانية جمعاء.

اقرأ أيضًا:

وزير العمل يكشف موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي القطاع الخاص رسميًا

قبل خطوة "الإعدام".. مستجدات مبادرة سحب الأدوية "الإكسبير"

منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس