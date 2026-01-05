مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
16:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

"فوز دمه تقيل".. تعليق ناري من شوبير قبل مواجهة مصر أمام بنين

كتب : محمد خيري

11:11 ص 05/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (5)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (13)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (14)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (1)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (10)
  • عرض 12 صورة
    مران منتخب مصر (3)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (2)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (2)
  • عرض 12 صورة
    خلال مباراة منتخب مصر وأنجولا (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، ستكون مواجهة شاقة، متوقعًا تحقيق الفراعنة الفوز ولكن بصعوبة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن اللقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق، موضحًا: "أتوقع فوز منتخب مصر بإذن الله، لكن الفوز سيكون صعبًا وعسيرًا، مباراة دمها تقيل، ولن تُحسم بسهولة".

وأضاف أن مثل هذه المباريات غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا من المواجهات أمام المنتخبات الكبرى، نظرًا لانغلاق اللعب والتركيز الدفاعي، مؤكدًا أن اللقاء لن يكون مفتوحًا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وبنين اليوم في إطار منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أدرار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر أحمد شوبير موعد مباراة منتخب مصر مباراة مصر وبنين كأس الأمم الأفريقية القنوات المجانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟