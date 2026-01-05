"فوز دمه تقيل".. تعليق ناري من شوبير قبل مواجهة مصر أمام بنين

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، ستكون مواجهة شاقة، متوقعًا تحقيق الفراعنة الفوز ولكن بصعوبة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن اللقاء لن يكون سهلًا على الإطلاق، موضحًا: "أتوقع فوز منتخب مصر بإذن الله، لكن الفوز سيكون صعبًا وعسيرًا، مباراة دمها تقيل، ولن تُحسم بسهولة".

وأضاف أن مثل هذه المباريات غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا من المواجهات أمام المنتخبات الكبرى، نظرًا لانغلاق اللعب والتركيز الدفاعي، مؤكدًا أن اللقاء لن يكون مفتوحًا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وبنين اليوم في إطار منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أدرار.